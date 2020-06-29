換顆水龍頭要價5000元 內行網友分析：要看功能性和品牌

家中設備若是年久失修，就會產生很多問題，這時就必須找專業的師傅來維修，不過維修的價錢也會依設備品質的高低而有所差異。對此，日前就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文提到，他最近時常在客廳聽到水龍頭「滴滴答答」的聲音，仔細查看後才發現原來是水龍頭漏水，於是他就立刻打電話給附近的水電師傅來維修，沒想到被報價換一顆水龍頭要5000元，這讓原PO感到相當傻眼直呼「換一個水龍頭5000至於嗎？」

原PO在文中表示，某天他在客廳玩手遊時，一直不斷聽到莫名的水滴聲，到廚房查看後才發現是水龍頭漏水，隨後就備妥了飲料請師傅來維修，並開始例行性檢查，但最後「結局不太圓滿」，師傅向原PO報價換一個無牌的水龍頭要5000元，這樣的價格讓原PO無法接受，並說道「這震撼了我的價值觀，難道說水電維修跟便當的價格一樣回不去了？」結果原PO就索性付了800元的檢查費，接著問道「是我沒有更新資訊跟上時代還是被坑了？我的工資怎麼都沒有漲？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「我媽媽家曾經換一個紗窗喊價5000的」、「其實有換東西的話，檢查費其實就可以不用了，除非檢查費比物品收費還高」、「還是自己換比較好，免工資、東西又便宜，不怕被坑」、「感覺是被坑了，找認識的朋友來換，最後只收600」。

更有內行網友分析，其實水龍頭的價格，本來就會依品牌、材質等而有不同的價差，「如果是造型水龍頭或是伸縮水龍頭可是很貴的」、「有些水龍頭的材料本來就貴的嚇人」、「無牌水龍頭99-150的都有，也有更貴的，最主要還是要看功能性和牌子」、「現在台灣做的都是高單價產品，無牌的基本上已經沒有人在做了，低單價的產品幾乎都是中國或是東南亞進口的」。