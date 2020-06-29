副駕做什麼最討厭？網一面倒認做「碎碎唸」最煩

自駕出遊駕駛相當辛苦，必須長時間專注精神開車，通常坐在隔壁的副駕駛座會與駕駛聊天，避免駕駛睡著。有網友詢問「最討厭副駕做什麼？」對此，網友一面倒認為是「指揮」，有人表示「指揮真的很煩，怎麼不自己開？」、「在旁邊一直碎碎唸」、「指揮，慘的是還指錯路，還嘲諷我走錯路」。

有網友在PTT詢問，「副駕做什麼最討厭呢？是不管駕駛直接睡死？還是陪駕駛醒著硬撐但都不講話？還是狂吃雞排然後都不餵駕駛？」

其他網友則留言「抬腳」、「一直滑手機都不理我」、「指揮交通吧」、「腳翹上玻璃窗」、「低頭擋後照鏡」、「吃東西、翹腳」、「太吵、不分交通情況霹靂啪啦問一堆，還要我回答」、「睡死，不看導航」。

許多網友則一面倒認為最討厭副駕「指揮」，留言「導航不是自己看的嗎？我倒希望副駕睡死，別吵我開車」、「在旁邊一直碎碎念的副駕吧」、「指揮，慘的是還指錯路。發現錯了之後，說『你如果覺得我指錯路了，剛剛你就應該要堅持你的意見，不要聽我的，你看，走錯路了吧』」、「碎碎念你要開右邊一點、你要超速了開慢一點」。