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炸雞沒吃完又不冰 隔夜驚見蛆蟲在肉裡蠕動
夏天不只為大地帶來酷熱天氣，更是腸胃「中招」的高峰期，皆因細菌病毒最愛在濕熱環境繁殖。台灣有網民近日分享恐怖片段，稱日前買了一桶炸雞，吃不完又忘了放進冰箱保存，隔天打算再食時，驚見雞肉及炸皮之間有多條白色小蟲正在蠕動，畫面極為恐怖，令他嚇得直呼：「可能這一年內都不會再吃炸雞了！」
該名差一點吃蟲下肚的台男早前於fb群組「爆怨公社」發文，稱自己凌晨下班回家感肚餓，剛好看到前一天吃不完的炸雞放於桌上，打算下肚時卻驚見噁心一幕。
當他一手拿起炸雞，打算放進口時，竟發現雞肉於炸粉外皮之間有多條白色小蟲非常「生猛」地蠕動，嚇得即時放下並拍片，直指「我真的快瘋了！真的沒有食慾了」。事後他將相片及影片上傳警戒一眾網民：「麻煩各位朋友，以後沒吃完的食物請放冰箱。」
帖文引來數千網民熱議，不少人驚呼影片內的小蟲「很嚇人」，表示「看完我也短時間內不敢吃炸雞了」。也有網民質疑樓主處理食物不當才「製造」出恐怖畫面，「不管春夏秋冬，早上的東西中午我就不敢吃了，昨天的你還敢自然反應想拿來吃，在下深感佩服」、「應該不是壞掉，是有蒼蠅去你的炸雞上生小孩」、「沒吃完的食物一定要冰啊！天氣那麼熱，食物一定壞掉」。
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文章授權轉載自《香港01》
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