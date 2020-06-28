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為何水煮餐都賣超貴？ 網曝1高價關鍵：食材等級要夠

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現水煮便當，食材跟一般便當店用的其實差不多，而且也只有用水燙過和加鹽巴，但都可以賣到很高昂的價格，因此他就詢問廣大網友「水煮餐是不是都賣超貴？」。示意圖／本報資料照
一名網友PO文提到，他發現水煮便當，食材跟一般便當店用的其實差不多，而且也只有用水燙過和加鹽巴，但都可以賣到很高昂的價格，因此他就詢問廣大網友「水煮餐是不是都賣超貴？」。示意圖／本報資料照

現代人追求健康飲食，都會希望3餐能夠少油、少鹽，不過上班族平時忙碌，因此沒時間為自己準備這些水煮餐盒，然而又想維持身體健康時，餐飲業者也就嗅到商機，不少主打水煮餐盒的便當店也就相繼出現，但仔細觀察會發現一般水煮餐盒都不便宜，甚至還要100多元起跳。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，他發現水煮便當，食材跟一般便當店用的其實差不多，而且也只有用水燙過和加鹽巴，但都可以賣到很高昂的價格，因此他就好奇的詢問廣大網友「水煮餐是不是都賣超貴？」

原PO在文中表示，他認為現今的水煮餐明明就和普通便當店的食材沒差多少，便當店有油和香料當調味料，但水煮餐就只是用水煮過跟加鹽巴而已，卻可以一個餐盒賣到100-150甚至更貴，這樣的現象讓他忍不住說道「真的是大開眼界，原來健康兩個字可以多賣一倍的錢」，隨後更不明白的問道「買水煮餐的人，是什麼心態啊？」

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂留言，部分網友也認為水煮餐的價格實在太高，「水煮餐又貴又難吃，在台中吃還要250」、「在台灣本來就是打上健康的名號，就能比別人多賣一倍的價錢」、「水煮食材根本沒有比較好」、「對於水煮餐業者來說，健身族群的錢就是很好賺」、「在大學有時候吃水煮餐就是潮，別人會覺得你很會過生活」、「水煮餐真的好貴，偶爾吃還可以，天天吃真的會破產」、「健康餐才恐怖，水煮雞胸肉撒上黑胡椒，那種的便當可以賣到180」。

不過也有部分網友出面解惑，為何水煮餐會賣的很貴的原因，「看準這個市場有需求，但是很多人又懶得做，或煮不好吃，所以才會賣的很貴」、「水煮的只靠食材本身成本當然比較高」、「水煮餐如果食材不新鮮，那真的會很可怕，所以大部分的成本都在食材上，才可以賣到那麼貴」、「水煮要好吃，本身食材等級要夠，所以是貴在食材」。

PTT 上班族 餐飲業 便當

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