好市多兩台製冰機全空 網酸：報復性消費太強了

隨著國內疫情趨緩，不少民眾都趁端午連假空檔外出旅遊，導致國內多個觀光景點擠滿人潮，出現報復性旅遊潮，然而就連大賣場也不例外，甚至也出現了「報復性消費潮」。日前就有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，前幾天他去逛好市多（Costco）的時候，赫然發現賣場的自助冰塊箱內的所有冰塊都被搜括一空，讓他看了相當傻眼，並直呼「報復性消費太猛烈了！」

原PO在文中表示，近日他在好市多購物時，想要取用自助冰塊，沒想到將冷凍箱一打開，裡面竟然空空如也，一顆冰塊都沒有，一眼就可以看見底部，與平時所看到的景象差很大，這讓原PO不禁無奈的說道「兩台製冰機都招架不住，連汽水機都被搜括一空」，由此可見民眾的報復性消費威力極大。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「這應該叫報復性貪小便宜吧」、「這是不拿白不拿的概念，因為現在很熱，大家都缺冰塊」、「有看過拿桶子去裝的，而且裝好裝滿」、「奧客真的是無所不能」、「好市多就是台灣人的劣根性」、「改天真的就連製冰機都被搬走」、「這個現象其實台中滿常見的」、「原來好市多也是連假景點之一」。