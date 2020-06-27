租電動車燈亮卻沒發動聲 客服神回網友笑翻：長知識了

電動租用機車近年成為民眾代步工具之一，透過手機就可操控極為方便，不過對於騎乘油車的民眾而已，可能需要花點時間上手。有網友近期發文分享，表示第一次租用電動機車，發現啟動鈕按了後，雖然車燈有亮卻沒有任何發動聲，令他相當困惑只好打去客服詢問，未料客服的回答卻點醒了原PO，而網友看完文章後則紛紛表示長知識了。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示第一次租用電動機車，按了啟動鈕後車燈亮了，車卻沒反應，雖然嘗試了好幾次，但車仍未出現發動聲，因此只好打去客服確認，對此客服則連連提問原PO數個問題，表示「側柱收起了嗎」、「車燈有亮嗎」、「時速表有出現數字0嗎」，而原PO檢查後都表示這些都有達成。

此時客服則憋笑表示「那就是有啊，先生，他是電動車，電動車不會有引擎聲」，而原PO才恍然大悟，向客服道歉「對不起，我沒有騎過電動車」，原PO事後也強調客服的態度很好，並慶幸自己當時旁邊都沒有人，不然就鬧笑話了。

對此，網友紛紛留言，「我第一次騎狗肉時⋯一直找鑰匙孔、找啟動鍵，找車燈開關，整個不知道忙什麼」、「放心，你不是唯一，我第一次開油電汽車也是覺得莫名其妙，start按了怎麼不會發動，在那開開關關好幾次」、「我第一次開油電車也是這樣」、「謝謝你教了我們一課」、「第一次坐電動車，停紅燈的時候以為車熄火了」、「根本是知識文啊」、「我第一次也是這樣搞很久」。