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師傅改裝汽車腳踏墊 復古造型網瘋狂：突然想洗澡

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO的汽車腳踏墊是復古磁磚造型，令許多網友瘋狂。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
原PO的汽車腳踏墊是復古磁磚造型，令許多網友瘋狂。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

台灣早期的磁磚都有特定流行的花紋，與現在簡約的磁磚風格完全不同。一位網友近期在臉書社團發文，貼出一張汽車內裝的照片，而網友們看到汽車內的腳踏墊紛紛為之瘋狂，復古馬賽克磁磚讓人相當懷念，更有網友直呼看到這塊腳踏墊就突然想洗澡。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，寫道「我家的太魯師傅說，這是有靈魂的腳踏墊」，只見照片內的汽車腳踏墊是馬賽克磁磚造型，周圍是灰色相間磁磚，中間則為一塊藍白相間正方形，看上去相當復古，瞬間讓原PO的汽車質感提升。

對此，許多網友也紛紛留言，「加重的概念」、「感覺會一直想尿尿」、「這碰到下雨天 會滑到魂都去一半了吧」、「感覺每次開車都會被屎意侵襲」、「我會不敢脫鞋子，哈哈」、「突然想洗澡」、「一直想到我阿嬤家浴缸」、「真假啊直接水泥上去哦，噗哈」、「這感覺一踏進去就要脫衣服找洗髮精」、「排水孔呢，沒拍來瞧瞧」。

爆廢公社 磁磚

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