南北低端收入皆年薪37萬 網友問在台北領低薪為何不離開？

台北物價和房價均高，讓很多薪資不夠高的北漂者大嘆生活辛苦。有人質疑，就統計數據來看，台北領低薪的還是大有人在，這個族群為何不捨棄住台北，到中南部可以過得更好？但其他網友點出關鍵點，問題不在薪資而是工作機會。

一名網友在PTT發問，他列出財政部統計的台北、台中和高雄三地家庭收入中位數數據，指出台北真正強的在收入前15％，整體而言在台北的收入其實沒比中南部高多少，台北和中南部的低端收入都在年薪37～40萬左右，如果收入落在台北後70％， 一年比中南部多不到10萬，他不解一年收入不到300萬的人為何還要硬擠台北，這是不是代表愛慕虛榮。

網友列出的財政部數據。圖取自PTT

很多人指不能只看收入，南北工作機會真的差很多：「有些產業像影視傳播類，都集中在台北」、「很多企業總部設在雙北，不是每個職位在全國都有」、「去人力銀行一搜就知道，八成職缺都在台北」、「即使是台北後70％，一離開可能就找不到工作了」、「薪水不高但工作機會多，不爽就隨時離職跳槽」。

也有網友說很多人本身就是土生土長在地人，等著繼承祖產或要靠爸媽買房，你要他們搬到哪裡去，還有人說在台北只要有房不用付房租，40K也可以爽過。