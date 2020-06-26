公司發端午節獎金 一到手讓他看了快氣炸

多數公司企業都會發放三節獎金來犒賞員工的辛勞，而員工也很期待在拿到獎金後利用連假出遊去玩，但有一名網友日前收到公司給的端午節獎金，卻讓他看了暴怒，因為金額不多而且還不是給現金，讓他氣得大罵被當乞丐。

原PO在PTT抱怨寫道公司給的端午節獎金金額不多，只有500元，更讓他不滿的是這500元並不是現金，而是超商禮券，而且還是快過期的，讓他看了簡直氣炸。

原PO質疑公司可能是整理倉庫時發現一批去年買的禮券快過期，於是拿來當作端午節獎金發給員工，他痛罵「當我們乞丐哦？發現金有很難嗎？原本的休息日還被叫來上班，該哭還是該笑？」

貼文引來網友們的討論，「500很多了好嗎？不爽去跟老闆講啊」、「可能400收購快過期的禮券，發給你500價值」、「至少有，公司在比爛的」、「我們公司發的禮券應該是你們的6倍吧」、「我們公司沒獎金，但那個禮盒市價要3000」、「桃園的老人還有2500」。