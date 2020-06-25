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他疑惑手搖飲「正常甜」背後邏輯 網震驚：竟然都沒想到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇店員都會提醒正常甜比較甜背後的邏輯。圖／聯合報系資料照片
網友好奇店員都會提醒正常甜比較甜背後的邏輯。圖／聯合報系資料照片

天氣越來越熱，許多人會喝手搖飲來「消暑」，而現在店家都會盡量做到「客製化」來滿足客人的需求，甜度和冰塊通常可以調整，但有網友指出「大家有發現手搖店全糖的邏輯嗎？正常甜會比較甜喔」這個邏輯讓他相當不解，貼文一出也引發不少人討論。

網友在PTT八卦版發文說，去飲料店的時候，點了一杯正常甜的飲料，店員回應「不好意思，我們的正常甜會比較甜喔，建議先生點半糖」，但網友想想後覺得不太對勁，正常甜不就是大多數正常人可以接受的甜度嗎？讓喝很甜的人應該要點多糖才是正常的邏輯吧？還是這是叫人點半糖來降低自己罪惡感的方式呢？

其他網友看完也認為「我也覺得很怪，你都說正常了， 為啥還要說太甜」、「還有人以為甜度正常是不加糖，點了正常看到店員加糖在罵的」、「講半糖時怎麼不提醒說這樣比較淡喔」、「對欸，竟然沒想到這個問題哈哈」「甜度正常就是甜度完全不增不減的意思，也就是全糖，倒底在崩潰什麼？」、「店員會說正常甜比較甜，代表它被很多客人說太甜已經不正常，但是改菜單麻煩又浪費，讓店員多說一句比較簡單」。

手搖飲料

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