她表白被嫌醜很受傷 長大靠化妝打扮大變身：妳也有資格漂亮

「你的樣子如何，你的日子也必定如何！」不少網民常感嘆長得美者猶如人生贏家，醜人只能黯然接受，如網上金句一般，沒有醜女生只有懶女人，有位女網友就分享自己被嫌醜終發奮大翻身的經驗，鼓勵女生們只要努力，所有人都有資格變漂亮。

這名女生在討論區《Dcard》發帖，大方的她更上上傳小時候的「醜小鴨」照片作為對比，她指從小知道自己不算漂亮，原以為有實力就好了，但人愈大愈明白世事根本沒公平，漂亮的人做錯事也沒事，你醜就什麼都不行。

樓主又指小時候曾向一男生表白，沒料對方很直白的向身邊同學說「她那麼醜我才不要跟她在一起」，就連其好朋友也曾當面笑她「欸，你知道你鼻孔真的很大嗎？」，甚至有人試圖安慰她「你什麼都會，但就是長的醜」，結果令她感到很受傷。

自覺小時候審美怪怪的她，苦笑稱「如果每個人的國高中時期，都有一個漂亮可愛多才多藝的校花，跟帥氣純真勇敢的男主角，那我可能就是那個坐在角落，連背景都算不上的背景人物」。

樓主坦言很能理解，但也希望改變現狀，所以上大學起開始學化妝，學習走向大眾的審美，多吃點讓自己不太瘦，慢慢她走出了醜女的圈圈，成為了更好的自己。

女網友長大後認真學化妝，成功變成時尚美人，雖被質疑有整容，惟她斷言否認，重申靠打扮變美。（《Dcard》）

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文章授權轉載自《香港01》