市場買鹼粽打開卻驚見一坨白 網傻眼：包保麗龍嗎？

端午節將至，炎熱夏天來一顆冰涼的鹼粽最適合不過。日前一名網友到市場購買了一串鹼粽，但沒想到回到家後打開粽葉一看裡面包的竟是「生米粒」，拿去蒸後卻不像以往吃的鹼粽，不Q又不涼只是一團軟飯，讓原PO直呼「心都碎了」。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他因為嘴饞想吃紅豆口味鹼粽，於是到市場購買，當時看到老闆從大冰箱中拿出鹼粽，雖然覺得奇怪，不過老闆說「沒有要馬上吃就冷凍，要吃再蒸！不然冷藏也可以」，於是不疑有他開心的買回家。

但沒想到回到家中馬上拆開粽葉準備開吃時，卻發現葉子裡的包的不是鹼粽而是生米，當時他雖然心碎但仍不死心，於是將該粽放進電鍋蒸，不料蒸完後卻變成一坨軟軟的飯，並不像期望中的冰涼又QQ口感的鹼粽。

事後原PO回到市場想要退貨，但沒想到老闆已經收攤，讓他沮喪直呼「真的有衝動扔到大馬路上給貨車碾過！」隔天原PO再次回到市場詢問老闆，不料一旁的阿姨竟也買到生米鹼粽，老闆表示是不小心拿錯，並願意讓原PO退錢。

貼文一出許多網友紛紛留言，「鹼粽需要水煮最少3個小時，用蒸的怎麼吃啊，口感不Q不涼」、「這是還沒水滾過的鹼粽，應該算半成品吧」、「這裡面是包保麗龍嗎」、「第一次看過鹼粽是用這種葉子包」、「我第一次看到生的鹼粽，就算買回自己煮，我也不要，因為要煮好幾個小時，熱死了」、「鹼粽不是都綠色葉子嗎」。