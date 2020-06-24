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住戶從3樓懸空拉電線「幫電動車充電」 網勸：可設充電站

聯合新聞網 / 綜合報導
有住戶卻為了方便，竟在家中拉電線到一樓幫自己的電動機車充電，令管委會及其他住戶相當困擾，引起許多網友討論。圖／爆怨公社
有住戶卻為了方便，竟在家中拉電線到一樓幫自己的電動機車充電，令管委會及其他住戶相當困擾，引起許多網友討論。圖／爆怨公社

近幾年越來越多人騎電動車，但有住戶卻為了方便，竟在家中拉電線到一樓幫自己的電動機車充電，令管委會及其他住戶相當困擾，引起許多網友討論。

一名網友在「爆怨公社」發文，他是一位管委會委員，近日發現有住戶為了方便，竟從家中三樓懸空拉電線到一樓幫自己的電動機車充電，造成社區不美觀，他協同主委勸導該住戶希望他將私人充電線路改善。

沒想到這名住戶認為，「很多住戶都這樣，為什麼自己不行」，事實上只有一兩戶這麼做，原po也解釋，因為該住戶的線路特別明顯，有其他住戶反應，才請他改善，但這名住戶卻仍然一副你能奈我何的姿態，令原po相當無奈，於是想問問網友們有什麼方法能夠讓他限期改善。

網友紛紛表示，「直接跟消防隊檢舉最快，一開始可能會勸導，再不改就直接開罰」、「這太扯了吧，不如管委會開會研議一樓中庭充電怎麼收費，比較實際」、「簽切結書，若是發生火災，請該用戶全權負責」、「直接剪斷他」、「公寓大廈管理條例有法可管～如果屢次規勸不停，可以通報建管處來進行限期改善通知」。

有網友則認為相當危險，「電線這樣暴露好危險」、「上次新聞報導過，也是從樓上用延長線充電而引起火災」、「電線走火，誰要負責？如出事管委會是第一責任」。

有網友建議，管委會可以設充電站供住戶使用，「建議管委會一樓設充電站使用者付費」、「現在社區設置汽機車充電設備好像有補助，與其要這樣苛責住戶，倒不如開個委員會想想辦法讓住戶能方便的充電」、「既然都管委會了，知道住戶有新能源車充電需求，是否設立一區新能源車充電區呢？不然在一樓設立一個付費用的充電樁或充電孔」。

電動機車 火災

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