好市多出口有認真檢查購物明細？ 網友揭實情「盯什麼」

好市多賣場出口總有工作人員檢查帳單明細，不過有網友質疑工作人員總是快速掃瞄購物車，真的有認真檢查嗎？對此有網友表示，遇過會翻推車檢查，有的是檢查高單價商品，有的則是確認有無商品漏拿。

有網友在ptt八卦板發文表示，好市多結帳完的出口都會有工作人員檢查推車裡的物品，不過他懷疑很多工作人員都沒有認真執行檢查作業，幾乎是眼睛瞄一瞄就放行「好像自己是掃描眼一樣」，不禁問「這樣的工作方式跟志工根本九成像，難道這些人沒領薪水嗎？真的是志工？」

文章一出，就有網友表示，「其實不要看他們直接劃掉，你車裡買什麼對上發票真的看的出來」、「我就有被問東西是不是放包包」、「其實真的會看，有一次還翻了一下推車裡面的東西」，還有網友認為有人盯著商品比較不會遭到偷竊，「擺兩個人就能阻擋99%偷拿別人購物車東西的行為超值好嗎」、「真的會有人混進來幹別人車上的東西走，有人盯有差」。

也有人說，「他們主要是看『高單價』物品有沒有結帳，如果你買一些便宜貨他就隨便看一下就放行了」、「他們基本只看單價高的東西」，另外有網友指出，「其實他們會幫你確認你有沒有東西忘記拿，他們可能會快速掃描你的清單，像是針對某一些體積比較大的東西，確認一下是不是在車上」。