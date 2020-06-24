他怨「外送員騎單車超慢」 取餐後反愧疚：很敬佩

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聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友叫了外送，沒想到卻遇到騎腳踏車的外送員，正打算要抱怨時在看到外送員後，心裡相當愧疚，最後還自掏腰包給了小費。外送示意圖／聯合報系資料照片
一名網友叫了外送，沒想到卻遇到騎腳踏車的外送員，正打算要抱怨時在看到外送員後，心裡相當愧疚，最後還自掏腰包給了小費。外送示意圖／聯合報系資料照片

有些外送員會騎腳踏車外送，但消費者恐怕會因為等太久而發怒，一名網友叫了外送，沒想到卻遇到騎腳踏車的外送員，令他相當無奈，正打算要抱怨時卻在看到外送員後，心裡相當愧疚，最後還自掏腰包給了小費。

一名網友在「爆怨公社」發文，他下班後叫了外送，常常聽到會有外送員騎腳踏車外送，本以為是開玩笑，沒想到竟真的遇到了，想著「讓我等那麼久，等下不念他兩句不行」時，在看到外送員後，他的怒氣全部煙消雲散，他看到一位「行動不便」的青年騎著腳踏車來外送，當下心裡相當愧疚，對方還很客氣地說話並小心翼翼的拿餐點及算錢，他的工作精神讓原po十分敬佩，即使行動不便還是很努力的外送，於是最後自掏腰包給了100元小費。

此文一出，網友紛紛稱讚原po，「樓主很棒呦！我有時下雨天叫外送也會體諒辛苦的外送員，多給一些外送費」、「你人真好，好人一生平安」、「有著良善的心....真好，滿滿著正能量分享，謝謝您」、「很棒，你的鼓勵，他一定很開心」、「一位用心努力過生活的勇士」、「靠自己活下去的人，值得欽佩」、「這種天，還騎腳踏車外送，頗辛苦的」。

有網友則分享自身經驗「能有更快捷的交通工具，誰會不想要呢？我上次也遇到騎腳踏車的，我跟他說，慢慢騎車注意安全，我不急這餐點...」、「我上次也是等超久，結果送餐的是一個媽媽帶著4、5歲的女兒，而且還中午大太陽，我氣瞬間就消了還進去拿飲料請母女喝，媽媽辛苦了、妹妹辛苦了」。

一名網友叫了外送，沒想到卻遇到騎腳踏車的外送員，正打算要抱怨時在看到外送員後，心裡相當愧疚，最後還自掏腰包給了小費。圖取自「爆怨公社」
一名網友叫了外送，沒想到卻遇到騎腳踏車的外送員，正打算要抱怨時在看到外送員後，心裡相當愧疚，最後還自掏腰包給了小費。圖取自「爆怨公社」

外送員 腳踏車

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