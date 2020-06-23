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一期水費8000！透天住家「每日用掉8噸水」 找嘸原因超傻眼
台灣水費便宜，一般家庭用水一期幾百元便可以解決，然而有一位網友表示自己這次竟收到高達8000元的水費，且找了三個抓漏師傅都找不出問題，讓她好崩潰。
網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示她最近剛交屋，雖非新屋，但剛住進來就收到高達8000塊的水費帳單，等於平均每日用掉8噸水，讓她超級傻眼。屋主特別強調，這是一般私有住宅，住8到10人，不是店面，更不是開泳游池或是魚塭，怎麼算都不合理。
這個問題雖然在前屋主時期就已經存在，但前屋主不以為意，直到現在的屋主接手後，收到高昂水費，又觀察到近日水表平均一天流掉14噸，才驚覺事態嚴重，馬上找來三位水電、捉漏師傅找問題，「全屋、水塔、水表、馬桶……該看的都看過了」，無奈卻都找不到問題點，師傅還說「再找不到可能是人為的」，讓她質疑「到底是遇到不夠專業的師傅？還是台水自來水公司在睡覺，一直強調水表沒問題？還是真有人為在蓄意浪費水？」
看到此文的網友們紛紛指出，通常這種情況如果不是水管破洞漏水，就是被鄰居偷接，「把所有用水關掉，如果水表在跑就代表漏水，如果沒有跑就沒漏，紀錄一下水的度數，隔天再看一次，如果跑很多，那可能要注意是不是被人偷接了」、「剛買的房子就是馬桶漏水，一期水費7-8000」、「去把你家水塔打開，加入紅色食用色素，看哪戶人家出來講水變紅色的，就知道誰用你家的水了」。
也有眼尖網友懷疑是水表有問題，「表應該有問題，正常的表裡面不會有水」，無奈屋主表示，「自來水公司一直說表沒問題，且要等明年才能換表」，讓屋主既焦急又無奈。
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