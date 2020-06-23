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情侶海邊升火浪漫約會遇「驚悚白影」 網嚇：來取暖？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享日前帶女友去海邊，竟意外拍下「驚悚白影」。圖擷自臉書社團「靈異公社」
網友分享日前帶女友去海邊，竟意外拍下「驚悚白影」。圖擷自臉書社團「靈異公社

一位男網友在臉書社團「靈異公社」分享，今年4月，他開車載女友去到福隆海水浴場，本想與女友來個浪漫約會，沒想到竟經歷一連串恐怖意外，還拍下了「驚悚白影」，事後詢問住在附近的親戚才得知，當地曾發生海難「一連帶走20幾人」，網友聽聞也驚嚇表示「會不會是祂冷...來取暖？」。

男網友在社團「靈異公社」發文表示，他開車帶著女友抵達福隆海水浴場後，本來想說在沙灘附近撿些枯枝升火取暖，情侶2人看看星空聊聊往事，聽起來格外浪漫。但當他再去附近尋找樹枝，回來的時候女友卻說她拍到奇怪的東西，當下聽到本來想直接走人，女友看他反應過大，於是說是開玩笑的。

但沒想到在返家途中，四下無人又沒有路燈，就聽到「汽車後座傳來了讓人毛骨悚然的聲音」，男網友還形容聲音聽起來「呱～呱～呱～」，他還認真的表示，「感覺是人在叫」，並不是動物的聲音，他跟女友嚇得不敢出聲，也不敢互相對看。

男網友提到，接著竟然連後車廂雨刷也自己開啟，當下根本嚇到快抓狂，他趕緊關掉雨刷，呱呱聲才跟著停止，事後回到家女友才發現自己在海邊拍到的奇怪照片是一張「詭異白影」照。

隨後他將這張「詭異白影」照傳給住在福隆附近的親戚，對方才告訴他，大約在20年前，有一群小學生校外教學去到該處，因為海灘有一處暗流，所以「全部被捲走罹難了，包括老師差不多帶走20幾個......」。

許多網友聽聞後也留言表示，「夜晚海邊就兩個人去？佩服佩服～」、「會不會是祂冷...來取暖？」，也有網友說「呱呱聲應該是厚雨刷乾刮玻璃聲吧」、「這只是火堆的殘影」。然而，有部分網友質疑文中提及該處有20多人罹難一事，實際上網查詢後，也未能查得明確事實，文中敘述仍有待證實。

福隆 靈異 情侶

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