他好奇大學讀什麼科系最爽？ 網點1科系：吃喝玩樂超級爽

最近為大學畢業季，代表有一批準備踏入職場的社會新鮮人，也有即將迎接大學新生活的小大一們，以前也時常可以聽到高中畢業後，大學就可以玩4年，不過事實真的是如此嗎？日前就有一名網友在PTT上PO文提到，最近他正處在大學期末的痛苦中，因此就讓他好奇台灣有哪些大學科系是可以「輕鬆玩到畢業的」，並好奇詢問廣大網友「大學讀什麼校系最爽？」

原PO在文中表示，自己正在過著大學期末水生火熱的日子，於是就讓他想到究竟台灣有哪些大學科系可以輕鬆玩到畢業，而且吃喝玩樂通通都有，並希望網友介紹，下輩子有機會再去讀。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「念觀光系啊，到處吃喝玩樂，超級爽」、「應該都是觀光、餐旅、美術和音樂那類的」、「感覺是應用英文、應用日文之類的系，這種語言本來就會講，又不用學太多文學賞析」、「什麼運動休閒管理之類的」、「社會大學不分系」、「絕對是運動體育學系這種的」、「觀光系啦，每天都在玩」。

除了觀光、運動休閒、應用語言等科系外，一些網友也有不同看法，「醫學系，聯誼的時候，其他人全部敬畏的低頭」、「台大這種選課自由的，想混的人最爽了，全台就此一間，可是首先要先考得進去」、「成大所有系呀，讀書讀累了就跑去吃美食」。