電表壞3年未察覺遭補收3萬電費 屋主怨：明明有按時繳費

炎炎夏日，開冷氣的頻率變高，電費也跟著增長，不過民眾也需要留意電表是否出現異狀，以免吃了不必要的虧。有網友近期發文抱怨，提醒大家要注意自己的電表，他表示自己近期收到了台電的通知信，指出他家電表3年來出現異狀，派人檢查後需補收3萬多元的電費，令他傻眼，原PO無奈表示自己都有按時繳費，質疑台電為何不早點通知住戶處理。

原PO在臉書社團「台南爆料公社」發文，一開始就提醒大家「各位，有空真的要檢查一下自己的電表！」他近期收到台電寄來的通知信，告知住家的電表從106年1月就出現圓盤未正常轉動的問題，導致計量失準、電費短計，信上寫道「短收電費係採電表故障前二期平均用電水準補收，計共應補收＄38226元」，而該金額也將併於7月電費。

對此原PO相當不滿，表示「早知道電錶有異常，可以提前通知住戶嗎，看要如何處理，而不是放置不處理，三年多了才更換新電錶後然後要我補繳電費」，原PO稱自己有按時將繳費單拿去繳費，因此現在真的不知道要如何處理，只能陳情立委幫忙解決。

貼文曝光後，許多網友則紛紛表示「真的很誇張」、「這個還是要補，因你有使用，但可以分期於每期帳單增加一些金額分期 」、「不是都有人會來檢查嗎，莫非你的電表都沒人來查」、「這個真的太扯，抄錶人員是在睡嗎，都沒發現」、「以前我工作的同事有當過抄錶員，其實是外包的臨時工而已，並沒有專業知識，只是拿一個錶單去抄每一戶的數字，而且算時薪」、「上完法院再談補繳」。