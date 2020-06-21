夏天冷氣師父曝1天實收超過高階主管月薪 過來人揭內幕：超級累

近日天氣酷熱，家家戶戶都開始在吹冷氣，這時冷氣師傅也會開始忙起來，不過冷氣師傅究竟一個月能賺多少呢？日前一名網友在PTT中PO文表示，去年他在鄉下找到一個食品產線技術員的工作，時間為早九晚九，沒有表定的休息時間，中午和晚上有50元便當，月薪23800未扣勞健保，不過問到這個他就沒有意願接下工作，沒想到幾天後就有一名冷氣師傅網友建議他去做冷氣工，一天薪水就實收高階主管月薪，讓眾多網友看了嚇傻。

冷氣師傅網友在文中提到，他認為食品工廠開出這樣的條件，根本不會有人想做，並透露，夏天到了「冷氣安裝」很缺工，學一學出來接工作，最基本和最好安裝的案場，安裝一台分離式冷氣機的「工錢」也差不多有4000元，材料費還另外算。他也說道「裝一台冷氣3-4小時就收工還有這種收入，去做23800的產線等於沒有未來，冷氣做久了，最後都是靠客人介紹安排時間讓你來裝機」，以前夏天最高紀錄可以一天裝7個案場，即使做到衣服全濕，但7場賺飽飽，一天就實收高階主管的月薪。最後他也建議，雖然勞力工作很多種，但辛苦錢還是要聰明賺，應該找有「錢」景的工作才對。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應，「做冷氣真的滿賺的，但親戚每年夏天做空調賺飽飽，冬天就喝光輸光了」、「我以前有跟過冷氣師傅，不誇張，當時搞不好還比原PO的好賺，但是真的超級累」、「空調在技職體系很熱門啊，很多人不知道而已」、「冷氣師傅是真的好賺，就是累」、「當冷氣師傅用6萬算大概20天，年薪百萬不是夢」、「冷氣師傅夏天就是賺，但冬天就不行」。

不過也有網友提出不同看法，「冷氣師傅幾乎沒有休息時間，客戶冷氣掛掉才不會管你有沒有空，半夜照樣打給你」、「這種技術活，要有腦袋和體力，不是人人都能做」、「裝冷氣這種粗工，賺的錢大概有一半貢獻給醫院，老了一堆病」。