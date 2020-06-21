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社區管委會裝監視器看垃圾分類合理嗎？ 網一面倒：哪裡有隱私可言

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己住的社區為稽查垃圾分類，打算加裝攝影機，來嚇阻不分類的住戶，不過他認為這樣的做法可能攸關隱私，於是就詢問廣大網友「管委會裝監控看垃圾分類合理嗎？」示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，自己住的社區為稽查垃圾分類，打算加裝攝影機，來嚇阻不分類的住戶，不過他認為這樣的做法可能攸關隱私，於是就詢問廣大網友「管委會裝監控看垃圾分類合理嗎？」示意圖／ingimage

通常一般的社區大樓都會有垃圾回收站，協助住戶處理垃圾等回收雜物，但若是住戶不落實垃圾分類，管委會就只能找方法來管理。日前就有一名網友在PTTPO文提到，自己住的社區被政府稽查到垃圾分類不確實，如沒有改善下次就會以罰款處分，因此社區管委會就打算加裝攝影機，來嚇阻不分類的住戶，不過原PO卻認為這樣的做法可能攸關隱私，於是就好奇的詢問廣大網友「管委會裝監控看垃圾分類合理嗎？」

原PO在文中表示，近日她社區的管委會想在垃圾回收站裝攝影機，讓管理員監控及嚇阻沒有落實垃圾分類的住戶，不過原PO卻提出質疑的說道「這個添置攝影機的決定，不需要大樓住戶開會表決嗎？」並解釋，因為自己是有在分類的，但如果回收站垃圾桶的垃圾真的滿出來了，就很容易會有人放在旁邊，所以他覺得裝攝影機有點侵犯隱私，加上都是收到垃圾車上，到最後都會被混在一起，裝攝影機就顯得沒有必要，最後他就忍不住問道「大家的社區大樓都是怎麼確保垃圾分類的？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，並紛紛留言回應，「健身房都可以裝攝影機了，垃圾間是要什麼隱私？」、「有監視器很好啊，因為沒水準的人太多，亂丟就公布警惕大家」、「這樣做很好啊，不然貼公佈欄勸導都沒用」、「我住過的社區，垃圾間都有裝監視器，還有社區會直接把未垃圾分類的住戶影像截圖公布，在公共空間倒垃圾的行為，哪裡有隱私期待可言？」、「裝監視器公布不守規矩的人很合理啊」、「就是有不守規矩的人才要裝監視器」、「我支持，我們社區也是有裝，因為真的很多人都沒公德心」。

垃圾分類 PTT

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