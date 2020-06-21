為何南部潤餅叫做春捲？ 在地人解答：唸法不同

台灣擁有許多特色美食，但對於食物的名稱說法經常有些差異，像是北部叫滷肉飯，南部則稱為肉燥飯，此外連國民小吃「潤餅」也有不同名稱。對此有女網友訝異表示「南部的潤餅竟然叫做春捲」，這和她認知中的說法有落差，因此發文詢問網友，釣出當地人留言解答。

原PO在PTT發文提及，自己在南部住了一陣子，每次想吃潤餅都找不到哪裡有賣，直到前陣子才發現原來潤餅在南部店家多叫做春捲，而且還會灑上糖粉，但她熟知的春捲是要下鍋油炸，初次聽聞讓她大感不可思議，「大家知道南部潤餅稱作春捲的原因嗎？」

對此，有南部人跳出來解釋原因，「用台語唸潤餅，然後國語是春捲」、「潤餅就是春捲，春捲就是潤餅，炸的叫炸春捲才對」、「父母臺南麻豆人，小時候都叫春捲沒錯，除了花生糖粉還要加油麵，到北部念書才發現潤餅這名稱」、「我國小也是聽到春捲跟潤餅」、「國語春捲，台語潤餅正確，用國語講潤餅或台語講春捲沒人知道你在講什麼」。

事實上，除了滷肉飯、春捲的說法有南北差異外，還有其它食物的名稱也大不同，南部稱為米血，北部稱為豬血糕；南部稱為黑輪，北部稱為甜不辣；南部稱為米苔目，北部稱為米粉湯；南部稱為白糖粿，北部稱為糯米炸；南部稱為麵線糊、北部稱為麵線。