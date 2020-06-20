洗手台櫃底驚見「黑色巨形異物」越漲越大 專家揭真相

家具突然出現巨型異物，還愈漲愈大，的確令人擔心。有網友近日在新居突然發現廁所洗手台櫃底，出現一大塊暗灰色不明物體，清理過後又再出現，擔心是否蟻巢或長菇，於是分享至facebook求教。資深驗樓師「詹Sir」詹濟南則估計，有可能是櫃底長出菌類植物，懷疑與滲漏問題有關。

該網友日前在fb群組「家居裝修分享谷」發文，指自己剛入伙3個月，突然發現廁所洗手台櫃下長出黑色異物。從他上傳的照片可見，白色櫃角下有一大團不規則形狀、又灰又黃的物體，而牆角則滿佈像塵埃的黑點。

他指之前以為地下角落的黑點是塵，未料清理完數天又再出現，即使向不明物體噴殺蟲水都沒變化。而且先前幾個星期又發現廁所地板有黑蟻出沒，擔心那黑色異物是蟻巢，怕有一整群的螞蟻跑出來，又質疑是否長菇。

不過原PO事後發現異物材質堅硬，懷疑是混泥土層上面的防漏層，因天氣太熱而熔掉，加上櫃內物品連同洗手台連櫃的重量，令防漏層噴出來。

資深驗樓師「詹Sir」詹濟南接受《香港01》訪問時表示，水經過混泥土出來的化學反應會呈白色結晶體，但照片中的異物卻不像，認為有可能是長出菌類植物。而由於混泥土有孔洞會容易讓植物生長，例如石牆大樹，詹Sir指如開採的木材帶有種子，只要濕度及溫度適合，植物就會發芽生長。

他又認為原PO的洗手台櫃可能有滲漏問題，因潮濕而增加生菇機會，指出最理想的處理方法就是「拆菇」，建議原PO戴手套將異物連根拔起，覆蓋好孔洞，再用一兩天時間留意是否漏水，並用廁紙印一印生菇位，又或者請專業人士來檢查是否有其他地方滲漏。至於新居驗樓時，詹Sir稱可留意屋內孔洞，以預防情況發生。

專業裝修平台「裝修佬」則估計洗手台去水有問題，可能成日塞住，木板內有菌，一潮濕就會生長出來，他早前到一間幼稚園工作，發現因長期洗地滲水入洗手台櫃內，同樣會冒出黑色菇類。他認為首先要更換整個木櫃，並找出原因，如洗手台上的填縫膠是否有破損、水龍頭是否有漏水或防水工序出問題。

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文章授權轉載自《香港01》