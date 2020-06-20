突被放鴿子！她怕一人吃韓式丟臉 主管暖心舉動讓她快哭了

每個人或多或少都有被放鴿子的經驗，但要怎麼調整自己的心態又是另一回事了。日前有一名網友和人約聚餐的時候，突然被對方放鴿子，當他在餐廳門口猶豫快哭的時候，主管和員工暖心的舉動讓他真的受寵若驚，也有不少網友認為自己吃飯其實不是什麼大不了的事。

網友在「Dcard」發文說，日前和人約好要去吃韓式料理，但赴約的時候卻發現自己被放鴿子，她猶豫不決地在門口徘徊時很無助，擔心自己一個人去吃會被異樣眼光，此時餐廳主管上前，不是要推銷，而是用關懷的眼神看著她，她也直接說自己很喜歡吃韓式，但是又怕一個人吃飯很奇怪，講著講著就快掉淚了。

結果主管暖心的回應她「這種時候就是要享受啊！一個人也可以吃好料」，原PO被說服入座，但又看到附近都是情侶用餐，心情上又有點悲傷，沒想到餐廳直接招待她吃一盤免費的炸豆腐，讓她感到相當感動，雖然還是有點難過，但心情上卻很溫暖，也很謝謝員工們。

其他網友看到也說「也腦補太多，沒人在意你自己還是雙人啦，我都自己開刀了，真的是要獨立一點啦」、「我都自己一個去餐廳吃飯欸....」、「自己吃飯很正常 那些用異樣眼光看的人才是有問題，不過這服務態度給推」、「昨天自己一個人跑去吃漢來海港」、「員工好溫暖喔嗚嗚嗚嗚，超感動」。