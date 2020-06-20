戶外畢業典禮「電子花車」成頒獎舞台 網笑翻：當流水席在辦

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年畢業季有不少學校選擇取消畢業典禮，或將其辦在戶外。有網友近期發文分享自己的畢業典禮，表示自己學校將畢業典禮辦在戶外籃球場上，典禮當天有人在後面打球，而學校選用電子花車作為頒獎舞台，畢業餐盒也變成冬筍餅，令她傻眼，對此不少網友紛紛笑翻留言，直呼學校根本是當流水席在辦畢典。

原PO在「Dcard」發文，表示自己就讀高雄市某市立高中，學校選在戶外籃球場舉辦畢業典禮，當天有人在後面打球都聽得到，且學校請來了電子花車當作畢業典禮的頒獎舞台，但當天並沒有表演或畢業影片，令她傻眼，她說「電子花車到底是哪個人想出來的，就叫畢業典禮了，又不是畢業辦桌電子花車到底是什麼概念」，另外校方準備的精美禮盒也變成了冬筍餅。

對此，原PO無奈又難過，她說「只有爛到不行的螢幕跟空空的舞台，想哭根本哭不出來，想笑卻又覺得自己就是悲劇的主角，以上有人比我們爛的嗎？」

貼文一出後，許多網友紛紛留言，「台上缺一根鋼管」、「學生真的好可憐，學校感覺很不用心」、「真的是完全不能接受，超級爛，敬老席才這樣辦吧」、「從校慶就看的出來學校的審美觀與眾不同，他們可能想辦一系列的，從喪事到喜宴都辦一次」、「太扯了吧，當流水席在辦」、「冬筍餅好吃，但畢典給這個有點瞎」、「這舞台，我以為是看鋼管女郎的呢」、「醜到哭不出來」。