藥局實名制口罩沒人要？網推「必買」：便宜免等超方便

台灣新冠肺炎疫情趨緩，政府於6月1日將口罩解禁，並開放給業者販售，以往大排長龍的藥局如今盛況不再。然而目前仍有部分藥局持續販售口罩，讓人不禁疑惑：還有人會去藥局買口罩嗎？

近期有網友在PTT上發問，他到藥局買藥時，醫生順口問他要不要買口罩，並指著旁邊一堆用信封包好的口罩表示「還是有進口罩，加減賣」，乏人問津的情況讓他有些傻眼，不禁好奇之前一堆人瘋狂排隊搶購，現在還有人會去藥局買口罩嗎？

對此，近乎九成的網友都給予肯定的答案，「會，我家離藥局近，所以都去藥局買」、「會，因為疫情根本還沒結束。」、「會，實名制，因為其他通路搶不到」、「不用排不用等方便」、「會啊，平常去人多的地方本來就會帶口罩」、「藥局還要喔。家人還是都會固定時間去領，多的就囤起來」、「上次去買藥師還問我要什麼顏色」，僅有少數人認為國內一直以來產能足夠，沒有需要不會去買。

網友也分享會繼續購買的原因，除了全球疫情未歇令人擔憂外，不少公司仍會要求員工戴口罩上班，因此仍有需求」、「沒回歸到疫情前都會去藥局買」、「會買，上班還是需要戴，而且疫情尚未結束」、「國外還沒結束前都會買來戴」，可見台灣人民防疫意識相當高，未因國內情況安定而徹底鬆懈。也有其他網友表示非實名制的口罩較貴，會跟著市場機制有所更動，因此還是會考慮購買政府實名制的口罩，並表示「現在開放購買，但都沒人發現口罩很難搶嗎？所以藥局繼續賣口罩是對的」。