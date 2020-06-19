他驚見家裡出現小土堆 網友警告：再不處理就完了

家中若出現奇怪的小土堆時千萬要當心，一名網友日前在家裡發現門邊有好幾處小土堆，清理過後沒多久又出現，讓他覺得莫名其妙，不知道這到底是什麼東西，他拍下照片上傳網路求助網友解答，許多人看了意見不一，有人認為是白蟻侵入，但也有網友表示這只是一般螞蟻，不用擔心。

原PO在PTT貼出幾張照片並寫道自己在外租屋居住，家是在一樓，日前回到租屋處時，發現門邊有一堆堆小土堆，還有螞蟻在搬運的痕跡，他拿掃帚掃掉之後沒多久又出現，讓他相當不解也很困擾，忍不住抱怨「這到底是什麼鬼啊？有沒有家裡出現小土堆的卦？」

貼文一出立刻引來許多網友直指這是白蟻，「白蟻，再不除掉就死定了」、「看來不妙」、「白蟻，試試水煙殺蟲劑」、「要整個重新裝修了」、「表示你的環境潮濕陰暗，適合居住」、「白蟻，你家夾層打開會很精彩」、「賺到了！用力敲牆壁，你家空間會變大」、「白蟻，土堆出現代表準備要起飛囉」、「你家有東西被吃了，快點叫公司來驅蟲，不然會被越啃越多，裝潢還是家具會全部被吃光喔」。

不過也有人認為原PO不需要擔心，因為這只是一般螞蟻，「白蟻是土道不是這種，這種像是螞蟻」、「這一般螞蟻吧」、「一般螞蟻啦，在挖土做巢」、「這是一般螞蟻啦，真的白蟻才不會這樣」、「認真回，這是沙堆不是土堆，是螞蟻不是白蟻」、「這是螞蟻。我住的地方以前也有，後來用硝酸粉末解決了。原PO可以考慮一下把沙堆清掉，在有沙堆地方灑硝酸，或加水弄成泥狀塗有過沙堆的地方，過一陣子就幾乎看不到螞蟻了」。