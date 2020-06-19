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越南街景跟台灣很像？ 網友反駁：交通超亂超可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友看日本節目介紹越南的街景，讓他覺得和台灣非常相似。 圖／翻攝自ptt
有網友看日本節目介紹越南的街景，讓他覺得和台灣非常相似。 圖／翻攝自ptt

在台灣許多人都習慣以機車代步，汽車在路邊違停的狀況隨處可見，然而這樣的景象在越南也看得到，甚至還讓人誤以為根本就是台灣。一名網友表示之前看日本新聞時，發現越南的街景竟然和台灣十分相似，因為同樣都是汽機車違停畫面，讓他好奇地想問越南是否跟台灣很像？

原PO在PTT貼文寫道之前看日本新聞節目在討論日本跟越南恢復商務往來，他在畫面中看到越南的街邊景象，一整排的機車違停在人行道上，路邊還停放一台白色賓士轎車，這樣的場景讓他忍不住聯想到台灣，「沒有字幕跟看板還真的以為是在台灣呢」。原PO提出疑問想知道是否因為越南這幾年進步很多，因此街景看起來才會和台灣很像？

貼文引起網友們爭相探討越南的特色，「越南就是文化大熔爐啊」、「胡志明市連一條地鐵都蓋不好」、「越南基礎建設超差，南北1000多公里沒有高速公路，更別說高鐵了，他們的火車超爛超慢」、「越南排華，又有南海問題，關係不好」、「越南最近發展的很迅速」、「越南生活不錯，醫療好的話很棒」。

至於越南到底像不像台灣，網友們出現兩派不同看法，「是真的很像，不過越南的機車比台灣的恐怖很多」、「都一樣一堆機車」、「只看過旅遊節目，覺得超像」、「完全無違和啊，笑死」、「舊建築超級像的」。

而認為不像的人則認為「電線亂的離譜，路也比台灣坑洞多，台灣沒那麼不堪」、「交通真的比台灣還亂」、「台北房子醜歸醜，路上乾淨度跟交通還是勝過東南亞的」、「去過河內，那交通比中國還可怕」、「有紅綠燈，但大多感覺參考用，馬路很可怕，狂叭喇叭」、「我之前在越南等過馬路等了半小時都不敢過去」、「去過胡志明根本不像，光過馬路這件事」。

越南的交通讓網友們看了直呼太可怕。 圖／聯合報系資料照片
越南的交通讓網友們看了直呼太可怕。 圖／聯合報系資料照片

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