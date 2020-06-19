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餐點抵達沒按門鈴！外送員「貼心舉動」 他大讚：絕對給小費

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員的貼心舉動，讓網友大讚「第一次遇到」。外送示意圖／聯合報系資料照片
外送員的貼心舉動，讓網友大讚「第一次遇到」。外送示意圖／聯合報系資料照片

日前有網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，前幾天叫外送當晚餐，但怪的是對方明明已經到家門口，卻沒有按鈴提醒反而打電話通知，因此好奇詢問原因，沒想到外送員的回答讓他十分感動，等關上大門立刻跟老婆講「趕快按讚，然後看小費怎麼給」。

原PO在文中提到，自己在家顧3名小孩，忙到沒辦法出去吃，所以叫了外送，餐點大約9點多送達，可是外送員沒有按門鈴，而是打電話給老婆，告知已在門口等待。不過這舉動讓原PO心想「都到了門口，怎麼不按電鈴呢」，沒想到原因卻讓他備感窩心與溫暖。

為了解答心中的疑惑，原PO便開口詢問，結果對方回說「因為我想說時間晚了，按電鈴怕吵到你們，所以我選擇用打電話的」，讓他聽完大讚「這麼貼心的外送員，我真的第一次遇到，這個經驗真的很難得，可惜的是，按完讚以後畫面就跳掉了，沒有給到小費」。

對此，網友留言表示，「有夠優質」、「超貼心的」、「Ubereats的外送員都很溫暖，目前遇到的都好貼心」、「不管怎樣我都會給小費，因為我以前的工作也是服務性質，能了解之間的辛苦」、「遇到這種真的會很暖」、「好的外送員還是很多的」、「好貼心的外送員」、「希望我也能遇到」。

外送員 爆怨公社

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