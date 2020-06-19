第二大城市台中為何沒有動物園？ 知情網友給答案了

動物園是小朋友最喜歡去的地方，除了可以看到可愛又稀奇的動物之外，還具有生態教育意義，北高兩大都市也各有台北市立動物園和高雄市壽山動物園，但有網友就好奇台中貴為台灣第二大城市，為什麼卻沒有動物園呢？問題一出就有知情的網友提出解答。

台中市目前人口數約為282萬人，超越了高雄市277萬人，成為了台灣第二大城市。原PO在PTT發文寫道台中人口增加，自從2018年超越高雄成為台灣第二大城市之後也常被人拿來討論，但卻有一件事讓他相當不解，就是為何台中沒有動物園？他說「第三大城高雄卻有動物園已經40週年了，第二大城台中是養不起動物園嗎？」貼文一出引起許多網友討論。

多數網友不以為然的表示，「第一大城新北有嗎？」、「去台北看就好了，又不遠幹嘛浪費錢蓋」、「小小一座島是要幾個動物園，推文說的好，去收容所看狗貓」、「你有想過動物的感受嗎？」、「現在都在滑手機，哪有人在逛動物園？」、「台灣是養得起幾座動物園？」、「拜託不要，這種累贅留給其他人就好，反正台中到哪都方便」、「動物園長的都一樣，不如不要蓋，省錢」。

不過有熟知內情的網友出面解釋原因，「二戰前在台中公園內，現在公園路三民路口那邊，被轟炸後戰後就沒回復了，就台中公園那個國小運動場的位置」。其實不僅網友希望台中能有座動物園，民代也盼望能成立，日前台中市議員吳敏濟就建議市府規劃成立台中市立動物園，集科學研究、教育、觀光與生態系庇護所等功能於一身，這項提議也獲得市府的認同。