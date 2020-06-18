外國人無法接受10大日本美食 最多人選的納豆竟只排第10

日本的美食實在太多了，壽司刺身、拉麵、章魚燒……每次去日本旅遊總是吃不停。可是在眾多的日本美食中，還是有很多讓人覺得奇怪甚至是無法接受的選擇。日本YouTuber Ryu跟Yuma，就在他們的頻道中，選出10種他們認為非日本人會難以接受的日本食物，筆者跟大量網民一樣，最先想到的必定是納豆，可是它居然只是排第10，那到底其他食物還會是甚麼？

Ryu跟Yuma是一對居於日本的夫婦，在亞洲地區有很多忠實觀眾，訂閱數更破170萬！先生Ryu本身是馬來西亞人，10年前左右移居到日本，而太太Yuma就是土生土長並曾居於台灣的日本人，他們在一起已經5年多，但即使Ryu已在日本定居多年，有些日本人天天都吃到的國民食物，還是讓他難以習慣，基於這個文化差異，驅使他拍片介紹「外國人難以接受的日本食物」！這裡所指的「外國人」不是西方人，而是把非日本人都包含在內，雖然是比較主觀的排名，但上榜也確實有原因，可能是質地、口感、食材組合等原因讓這些食物榜上有名，以下就為大家揭曉。

影片引起熱烈討論，逾2千個中港台網民留言，最多人表達的感受是：「怎麼納豆只排第10？它應該排第1的！」「納豆真的不行！」又黏又潺的口感，加上其發酵過的味道，似乎真的讓太多人嗤之以鼻了。此外，有人覺得Ryu比較主觀，建議他可以在拍片前先收集網友意見，也有不少人提名自己心目中無法接受的日本食物，例如：山藥泥、海膽、梅乾等等，大家又最怕哪種日本食物呢？

以上的食物，筆者認為除了納豆、白子之外，很多都只是食材配搭的問題，對於深受日本文化影響的香港來說，基本上不算太難入口。上述排行榜當中的幾道菜，其實自己都可以做到，例如：中華冷麵。又或者，你怕生蛋拌飯太生，乾脆做溫泉蛋丼；嫌炒麵麵包太寡，不如就加點豚肉等等。

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文章授權轉載自《香港01》