金門砲彈鋼刀何時斷貨？網爆：早就用完了

金門吸引人走訪，除了戰地風情、貢糖和金門高梁外，還有一項受歡迎的特產就是金門鋼刀，到訪金門的旅客或是在地的阿兵哥，離開時幾乎人手一把。有網友在PTT貼文發問，製做金門鋼刀所使用的100萬枚砲彈原料什麼時候會用完。

「金門鋼刀的砲彈什麼時候會用完」原PO表示，金門鋼刀是金門縣的特產之一，因使用八二三砲戰期間的砲彈彈片和彈頭所製造，又稱砲彈鋼刀。原PO表示，一顆彈殼可以製成40～60把鋼刀，八二三炮戰自1979年中美建交後結束，當時落在金門的100萬枚砲彈殼，至今已40年，這些砲彈什麼時候會用完？

網友在看完貼文後紛紛留言「砲彈會自己長回來，用不完喔」、「真假不知道」，有網友回應「早就用完了」、「應該早就用完了，現在的菜刀說不定還是哪邊進口來的」、「現在是跟國軍買廢彈」，更多網友留言「金門人朋友說古早的砲彈早就用完了，現在都是噱頭」、「其實很多菜刀是台灣生產運過去賣的」。

據金門製刀業者表示，正統的金門鋼刀是利用八二三砲戰期間，中共射襲金門的榴彈和實行單打雙不打的砲宣彈製作而成。做一把鋼刀約需0.5公斤彈體，以每顆30公斤的砲彈為例，一顆砲彈約可製成四十至六十把鋼刀，換言之，金門大約可以生產最少6000萬把鋼刀，產量相當驚人。直至目前，金門每個月平均仍有100顆砲彈出土。據此類推，金門近100萬枚的炮彈還可讓製刀業做個幾十年而無匱乏之虞。

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