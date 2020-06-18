新北推無樁單車網憂亂象重演 網友突破盲點：「成敗關鍵」不在樁位

台北市規劃全市升級YouBike2.0，但新北市無意跟進，打算另行規劃「電子圍籬」無樁位共享自行車。此舉也引起不少網友質疑「不怕obike慘況重演嗎？」但有一位內行網友指出，根本問題不在有無樁位，而是「單車品質與維護」。

新北與YouBike合約將於明年8月到期，新北市交通局長鍾鳴時指出，「電子圍籬」無樁共享自行車，目前已由新加坡商運點科技得標，未來可透過智慧手機管理，自行車放在規範區域內，並用手機掃碼就可以借車。

然而這種模式也令PTT網友擔心obike慘況重演，「obike之前變成城市福壽螺，新北還要再來一次嗎？」、「會不會被人整排給弄倒」、「就算有電子圍籬，無樁就一定有人亂堆亂靠增加車損毀市容」、「來台灣颱風多，風一來無樁車倒一排，折損很快」。

不過也有一位網友回文指出，電子圍籬其實是現在共享單車的主流模式，技術上也早已成熟，成敗的關鍵其實是在於「單車品質和維護」。這位網友指出，「YouBike最成功的地方，就是找捷安特來運營，可以說沒有捷安特針對性的設計和頻繁的維護，YouBike不可能成功」。

而以前YouBike的困境就是一次要設置30個以上的樁柱，且需要請台電配電，站點受限大，所以才有YouBike2.0。網友更直言，「YouBike2.0說白話一點，就只是有用實體物來佔位的電子圍籬。」因此最後的問題還是回到單車品質，「新北市去找新的這個廠商，要比較的也就是誰的車子品質和維護比較好而已。」