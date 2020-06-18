吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

疫情逐漸趨緩，民眾也重回生活軌道，有些餐廳恢復了以往的人潮，而吃到飽是不少人喜愛的選項，用一種價格，就能把想吃的東西通通吃進肚子，達到滿足感，但是也有人認為吃到飽不划算，因為根本吃不到與價格等值的量，有網友就分析出吃到飽的秘訣，有三個「關鍵」，保證經理氣到發抖。

網友在八卦版發文說，自己一個人要去吃燒肉，電話訂位時一位女店員聽到自己一位直接噗哧一聲笑出來，到現場後被安排在最邊緣的位置，他認為自己一個人來還要自己烤、自己弄水、自己用雞湯，甚至還遭到店員異樣眼光，感到相當不滿。

因為這篇文，有人建議他選擇吃到飽燒肉，網友翻出吃到飽燒肉起手式，首先基本盤先不要上，因為都是早擺好放冰箱，也可能是放很久的廢物，因此會堅決的拒絕。

另外有三個重點，分別是「水分」、「油分」、「吃到經理發抖或是隔壁桌很想吐」，汽水絕對不能喝，但適量飲用清淡飲品可以吃下更多肉，油分的話，有人會點很多豬大腸，認為單價較高，但只會造成噁心想吐，所以豬大腸回本心法也略過。

肉的部分因為不吃牛，會點最貴的豬雪花，沒有就點梅花或里肌，不要點最便宜的五花肉，另外火鍋部分請店員給空鍋，最後就拿空鍋去裝30球冰淇淋，拿回來煮5分鐘融化喝掉，就當成兩千，經理鐵定氣到發抖，隔壁桌看到吐。

網友看完也笑翻「上禮拜吃烤肉的時候腦袋裡也浮現這篇，怕」、「冰淇淋差點讓我吐，真有你的」、「笑死，老闆一定會氣到中風」、「這篇又出現啦，堪稱吃到飽的聖經」、「這種恥度超高」也有人認為「到底有什麼毛病...」、「好噁心」。