下山見年輕人將「七星劍插路中央」 網嚇壞：不要亂碰

爬山一定要注意安危，若路上出現任何東西也不要隨意亂撿，以免惹上不必要的麻煩。有位網友近期發文分享，表示與朋友前往高雄林園區的鳳仙祠後，下山途中見到幾位年輕人將一把七星劍插在路中央，不知有何意圖，對此許多網友都被此景嚇壞，更有人提醒原PO千萬不要亂碰這把劍。

高雄林園區的鳳仙祠位在駱駝山區，路上人跡罕至，而該座廟宇主要奉祀石蟾蜍，據悉為當年大家樂時期，民眾為求明牌所建。原PO在臉書社團「爆系知識家」發文，表示他與友人在去完鳳仙祠的下山途中，見到3位年輕人上山時將一把七星劍插在路中央，對此原PO相當好奇，向網友提問。

許多網友看完文章後，紛紛留言表示「我覺得可能太重，插著等下山再拿」、「有人在做法吧，七星劍多半是鎮壓用的」、「神明交代任務」、「是怕迷路，插著做記號」、「應該是用劍打結界或是要鎮壓什麼」、「就某些民俗來說的話，是不是在破某個風水」、「好像是避開魔神仔用的」、「這劍別碰」。

不過根據「三立新聞網」報導，民俗專家柯柏成表示未見過有門派如此使用七星劍，估計是隨意亂插，沒有什麼特別的含意。