丈夫包內藏「透明內褲」被妻抓包 他一句話解套讓網友超佩服

妻子發現丈夫包包裡有其他女子的衣物，而且還是「內褲」，大概只能等著回家跪算盤。然而有一位人妻在「爆廢公社二館」PO文表示自己在老公包包內發現「無包裝透明內褲」，沒想到這位先生竟還能淡定回覆，成功安撫老婆，讓網友們直呼「高手」。

人妻Eva在「爆廢公社二館」貼文指出，「在老公包包裡面發現透明內褲，有何解？」並附上和老公的對話截圖，只見人妻拍下性感透明內褲的照片質問老公，對方卻淡定秒回「一看就娃娃機的啊！」人妻質疑「不是啊！這沒有包裝袋子欸！通常你拿回來的都有內衣褲，這只有內褲欸！」老公過了兩分鐘才不疾不徐地回，「有很多只有內褲的」。

此文PO上臉書社團，有網友表示不信，「好爛的藉口」、「我是不相信啦！」、「你老公臨危不亂！是高手」。

也有許多網友幫原PO老公解釋，「真的啦，我夾了兩條線的情趣內衣……」、「我娃娃機也夾很多情趣用品」、「娃娃機真的有……打開才知道很傻眼又不敢隨便亂丟」、「娃娃機啦，我之前夾娃娃也夾到過」，這麼多網友現身說法，一下子讓可信度提高了許多。

更有許多網友開起玩笑，「先聞看看有沒有用過的味道」、「那是你老公自己在穿的啦」。甚至還有網友問原PO「有沒有懷疑，你老公私底下喜歡穿這種透明內褲」、「你老公可能有變裝癖」，原PO也大方回覆，「有」、「我都在懷疑他真的有在上班嗎？」。