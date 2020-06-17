烤玉米賣多少合理？ 農夫揭成本曝公道定價

烤玉米一支賣多少才合理？有網友表示台灣烤玉米定價懸殊，讓他相當疑惑而發文詢問，對此一名務農網友估算種子、肥料和農藥成本後認為，烤玉米不超過20元算有良心，不過網友聽聞後並不認同，表示還是得考量其他成本。

一名網友在Ptt八卦板發文指出，台灣美食之一的烤玉米價格區間非常懸殊，像是在台北夜市定價一支破百元隨處可見，直言：「都把天龍人當盤子敲」；而南部的一支多在百元內，甚至有些地區只賣50元，對於烤玉米的定價差距不禁讓原po問，「究竟烤玉米一支多少才公道」。

對此一名務農網友回應，自己種了3年的玉米經驗來看，烤玉米所用的多是傳統玉米，一顆種子不到五角，而種植期間下兩次肥的成本大約3元，也會噴兩到三次的生物農藥「蘇力菌」成本約1元，估計總種植不計人力時間成本單棵約5元內，因此他認為烤玉米一根不超過20元算是有良心。

不過其他網友認為，應考量人力、土地、時間成本計算才合理，「不計人力是什麼算法，很多東西不計人力成本」、「你忘了算土地成本」、「烤玉米的問題是時間成本阿，烤一支要很久又不是水煮的可以先丟下去煮」、「還有種的時間成本」。