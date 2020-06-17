正妹騎Ubike 摔車豐滿上圍惹轟動 網友起底揭真實身份

看到路上有人跌倒，正常來說應第一時間扶起，惟現在卻可能首先拍照放上網。台灣有網民貼出路上一名美女騎着單車跌倒的照片，其後有電單車騎士扶起她，當時美女穿着背心，跌倒時露出單肩，令其他網民目不暇給，引來熱論，更極速找出女生的真正身份，不過亦有網民認為有古怪，質疑是擺拍。

台灣網民在facebook「爆廢公社二館」發文，表示「該扶長輩還是扶車？」，實在太壞！照片可見一名穿白色細肩帶背心的女子騎着單車跌倒，她雙手撐地，旁有電單車騎士扶着單車以免壓到女子。由於女子跌倒時露出單肩，加上她相當可觀的上圍，令網民紛紛錯重點。

相片有近6000個讚好，引來網民熱議，紛紛留言說「趁男生在扶車的時候，把女生扶起來」、「人命關天！拉人」。不過亦有網民質疑為什麼會剛好拍到，畫面又如此巧妙，懷疑根本是擺拍。

照片曝光不過一天，網民就找出美女的身分，原來她是一名名叫「Ba gel」的網紅，IG追蹤數有8.6萬人，她在最新的IG貼文中表示，「最近運氣有點差...好像做什麼都不順，我是不是要去拜拜啊！！天啊」。不少網民則安慰她「跌出人氣來！」、「至少追蹤人數多了一倍出來」。

延伸閱讀：

曖昧女生感冒求關心 台戅男叫「開門」令她心動 下句爆笑大逆轉

日本「美女vs素人」搞笑插畫 女生醜態有共鳴：是我與美女的距離

文章授權轉載自《香港01》