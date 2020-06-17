「高學歷vs.好家境」哪個重要？網友秒反問：這還要考慮

一年一度的指考將於7月舉行，高中生將面臨挑選學校與科系的重要時刻，學歷也將成為未來找工作的選擇方向之一。近期有網友在PTT版上詢問，如果可以選擇，學歷與家境會選哪一種？並舉出兩種不同的學歷與家境供網友考慮，結果留言一面倒表示：「這還用選嗎？」

原PO表示，如果以電機系畢業為例，「私立大學畢業、父母留5000萬現金」和「國立頂大畢業、父母留300萬現金」，如果可以選擇，大家會選學歷還是家境？貼文一出便引起網友踴躍留言，一面倒秒選私校畢業坐擁5000萬現金，認為能贏在起跑點最佳，如果家境好，學歷根本不是問題。「前者然後讀台大在職專班」、「有錢就是人生勝利組，誰管你學歷怎樣」、「選私校然後再回去唸書」、「選前面的就財富自由要讀書幹嘛」、「秒選前者阿笑死還要考慮嗎，一個是受薪階級，一個僱主或是地主等級」，還有人舉出身邊實例：「我有認識前面那種的，人家讀書的路是家人全都鋪好的那種」。

但有少數人抱持不同想法，覺得自身實力比先天優越條件更重要，「對不起，我選後面的，我喜歡跟聰明的人聊天」、「我希望我是前者，然後我的小孩是後者」、「現實兩種優點全拿的滿街跑」。不過也有人認為原PO所假設的兩個選項太過懸殊，較無比較價值，並表示「頂大電機就算年薪250萬，要賺幾年才有5000萬會算嗎」、「4700萬、年薪100也要賺47年耶」、「五千萬每年5%就屌打頂大電機了」、「想也知道是五千萬，你就算頂大海龜這輩子是能賺得到五千萬逆」。