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台灣哪個縣市較不受天災影響最宜居？ 多數網友指這處：寶地一塊

聯合新聞網 / 綜合報導
台北連續2年被選為全球最宜居城市。 路透
台北連續2年被選為全球最宜居城市。 路透

每個國家和城市都有屬於自己獨有的特色，也有吸引人的地方，台灣融合了現代和傳統，再加上醫療、美食、人文等多種優點，也讓許多外國人選擇移居來台，而台北還連續2年被德國「InterNations」公司選為全球最宜居城市。就有網友貼文詢問台灣有沒有哪一個地方比較不會受到天災、氣候的影響，「什麼縣市自然氣候最宜居？

台灣每到夏天總是容易遇到颱風侵襲，又位處於地震帶上，時常大小地震不斷，天災問題總讓人心慌慌，對此原PO就在PTT列舉出「比較不會面對颱風」、「比較不會有大地震」、「空氣品質不錯」、「氣候不要太熱」等4項條件，並詢問網友「台灣物理上最適合居住的地方在哪裡？」

貼文一出也讓網友吐槽原PO，「濕氣都重，都不適合」、「沒有這種地方」、「你可能不適合住在地球上」、「不下雨地方又怕天氣太熱了，其實舒適的氣候很難拿捏」、「建議移民去歐洲找找」、「整個台灣島都在環太平洋地震帶上，所以嚴格講是0，無此地」、「台灣沒大到有地區能逃過你說的4點」。不過也有網友提出自己認為不錯的地方，「不論建設落後的話，基隆幾乎沒什麼重大天災」、「花蓮颱風不淹水，不受西南氣流影響，地震非西部淺層」、「新竹颱風不會下雨」、「說真的，台北還是比較安全吧」。

還有許多網友直指苗栗，「苗栗唯一正解」、「苗栗！每次颱風就苗栗沒什麼太大感覺」、「說真的，苗栗寶地一塊」、「苗栗最適合，新竹風太大、台中稍熱、台北太濕」、「苗栗、台中、彰化，921能量釋放之後百年，中部相對安全」。

PTT

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