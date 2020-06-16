開會手機接螢幕！妻傳「火辣影片」 他愣住：全被同事看到了

現代人喜歡傳訊息聊天，不過一不注意就會發生糗事，近日有網友表示，開會途中收到老婆的訊息，沒想到竟是火辣影片，尷尬的是，當時他把手機連接投影機，等於公司同事都有看到，貼文曝光後，網友留言笑說「老婆把離婚協議書準備好了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己收到老婆傳送的性感影片，照理說心情會很開心，怎料時機不對讓他糗到想挖洞鑽。原PO提到，當時他將手機連結螢幕做簡報，所以訊息內容全被在場同事看光，好在影片主角並非老婆本人，事後他向對方喊話「一切都是我的錯」，希望能藉此得到原諒。

對此，網友紛紛留言回應，「回家準備罰跪」、「同事：好閃啊！」、「再來主管要跟你回家了」、「日本客戶：希望能去府上吃晚飯」、「上司：你不是想升官很久了，知道要怎麼做了嗎？」、「接下來劇情就是：老公出差，上司到我家」、「夫妻很恩愛喔！」。