網上賣花草茶 5星評價裡竟夾帶「不雅照」

許多人都會利用網購平台販賣商品，賣家也會希望消費者留下好評，不過最近有一個網購店家卻收到出乎意料的評價，雖然買家留下5星好評，但評價裡夾帶著許多不雅照，網友看到後都紛紛表示「默默打開了蝦皮」，並前往原PO的賣場「朝聖」。

網店苦主在臉書「報廢公社」表示，在蝦皮賣東西居然遇到有買家在評價裡面「開車（貼色情圖片）」，並且交易過程完全沒有爭議，他還給了買家五星評價，沒想到對方居然在公開評論裡留下數張色情圖片，他只是賣咖啡跟茶包的賣家，並不是賣情趣用品，這也讓他氣得私訊買家，問對方「留這種圖片是什麼意思？會向蝦皮舉報，如有需要會報警處理。」

網友看到貼文都紛紛表示，「我默默的打開蝦皮了…」、「有人看著看著就打開了蝦皮開始搜尋『曼寧花草茶』」、「蝦皮什麼都賣」、「這咖啡跟茶很純，讓他有了感覺」、「他是不是要表達，他給女友喝了你賣的咖啡後，女友變那樣」、「大庭廣眾之下，公然開車還打碼」、「茶葉也可以起色心」，不過也有網友稍微緩頰說，「應該是單純賺蝦幣，我也都亂留圖片」。實際打開蝦皮搜尋「曼寧花草茶」，賣家平台上的公開評價的確有明顯不雅照，且有近300的讚數，顯示已有許多網友前去朝聖。