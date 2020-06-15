聽新聞
test
0:00 / 0:00
外送員怨「炸物等很久」拋一句忠告！ 網笑：不說出的溫柔
外送平台崛起，許多人仰賴外送吃飯，不過有時會遇到態度不佳的外送員。有網友表示，某次取餐時，外送員居然跟他說「炸得要等很久，不要一直吃炸的」，讓他相當無言，直言「一副心不甘情不願是什麼意思？早餐都吃不下了」。其他網友則開玩笑表示「其實他是關心你健康，不說出的溫柔」。
有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨天早上在外送平台叫了早餐，外送員到達後他下樓取餐，外送員看到他就口氣不好的說「你的餐我等很久！真的很久，炸的要等很久」，轉頭騎車後又說一句「不要一直吃炸的」。
該網友傻眼，直言「我吃什麼關你什麼事啊？等很久轉單不會？又不是我逼他去取餐的，一副心不甘情不願是什麼意思？還在客人面前抱怨這個，好像我的錯一樣，早餐都吃不下了」。
其他網友則表示，也曾遇到態度不好的外送員，留言「我也覺得這家外送的都態度很差，叫五次五次都一樣」、「外賣的不能點檯，遇到差的又不能叫他們幹部出來處理，也不能切檯換人送，比酒店服務還糟糕」、「昨天取餐就遇見一位沒禮貌的外送，真的很火啊」。
還有人開玩笑表示「很關心妳欸」、「不說出的溫柔」、「其實他貼心的提醒了妳，可能不太會表達」、「他關心你健康，哈哈」、「叫妳早上不要吃炸的啦！」、「轉頭那句覺得貼心，別忘了客訴他一回」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言