外送員怨「炸物等很久」拋一句忠告！ 網笑：不說出的溫柔

外送平台崛起，許多人仰賴外送吃飯，不過有時會遇到態度不佳的外送員。有網友表示，某次取餐時，外送員居然跟他說「炸得要等很久，不要一直吃炸的」，讓他相當無言，直言「一副心不甘情不願是什麼意思？早餐都吃不下了」。其他網友則開玩笑表示「其實他是關心你健康，不說出的溫柔」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨天早上在外送平台叫了早餐，外送員到達後他下樓取餐，外送員看到他就口氣不好的說「你的餐我等很久！真的很久，炸的要等很久」，轉頭騎車後又說一句「不要一直吃炸的」。

該網友傻眼，直言「我吃什麼關你什麼事啊？等很久轉單不會？又不是我逼他去取餐的，一副心不甘情不願是什麼意思？還在客人面前抱怨這個，好像我的錯一樣，早餐都吃不下了」。

其他網友則表示，也曾遇到態度不好的外送員，留言「我也覺得這家外送的都態度很差，叫五次五次都一樣」、「外賣的不能點檯，遇到差的又不能叫他們幹部出來處理，也不能切檯換人送，比酒店服務還糟糕」、「昨天取餐就遇見一位沒禮貌的外送，真的很火啊」。

還有人開玩笑表示「很關心妳欸」、「不說出的溫柔」、「其實他貼心的提醒了妳，可能不太會表達」、「他關心你健康，哈哈」、「叫妳早上不要吃炸的啦！」、「轉頭那句覺得貼心，別忘了客訴他一回」。