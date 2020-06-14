冷氣開幾度最好？ 網友一面倒狂推「這方法」：半夜會冷醒

炎熱夏日不少家庭會開冷氣消暑，不過應該要開幾度才舒服、省錢，這問題經常被討論。日前有名網友發問「大家冷氣都開幾度啊」，問題一出立刻掀起討論，更有內行人分享清涼又省錢的小撇步。

原PO在PTT發文提及，夏天來臨，天氣也越來越高溫，自己平常在家會開冷氣避暑，而且溫度都調到24度，然後打赤膊配電扇才有消暑感，這讓他好奇「大家冷氣都開幾度呢？」。

對此，網友留言表示，「26~27度就已經好冷了」、「28度加電風扇就很涼了」、「27度搭配電風扇就會冷了」、「28度加電扇，超冷」、「27度電風扇開下去體感像16度」、「27度都覺得冷，我搭涼席一起睡」、「28度差不多了吧！電風扇也會開啊！」、「27度最好，26度睡覺會著涼」、「冷氣開27~28度吹起來最舒服，到了晚上也不怕被熱醒，可以一覺到天亮，電費也省得很有感。」