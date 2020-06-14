省錢該辦好市多會員還是去全聯？ 專業網友出面分析

台灣連鎖超市相當多樣，一般民眾最常去的就是「全聯」或「好市多（Costco）」，然而兩家超市都有各自的特色，全聯商品價格實惠、選擇又相當多樣，好市多則是主打家庭號份量，更時常推出許多特色商品，引發民眾瘋搶，但究竟哪家的優惠更為實惠呢？對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己已經快要20年沒踏入好市多了，對好市多的印象只剩下烤雞、千層麵等熱食，加上又剛好看到好市多的年費優惠，因此他就好奇的詢問廣大網友「省錢該辦Costco會員還是去全聯？」

原PO在文中提到，他已經很久沒有去好市多消費，現在對好市多的印象就只剩下小時候看過的烤雞、千層麵、披薩等，然而之前去逛菜市場時，看到入口有好市多的年費優惠活動，而且辦白金會員只要1000元，還加送不少罐頭，就讓原PO相當猶豫到底要不要辦好市多的會員，不過他卻也質疑「到好市多購物真的有比較省嗎？還是乖乖去小北或全聯就算了？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言選擇關鍵「有特別想買的，或是會買大份量的再去辦好市多」、「如果家裡冰箱夠大的話，真的可以考慮好市多」、「會算的話好市多比較省」、「好市多就是適合會囤很多的人去，不然如果是自己一個人住，真的可以去全聯就好」、「好市多你要煩的是有沒有人幫忙分，不然那量很佔空間」、「好市多的雞胸肉量大、便宜，超級划算，愛吃他們家的雞胸肉可以辦一張」、「要看個人需求，如果很常一次買很多東西，那就辦好市多，但如果只是偶爾買買家庭用品，去全聯就很夠了」。