台灣哪些地方需要捷運？ 網友點名這縣市「早該動工的」

雙北市大眾運輸系統完善，其中捷運路線更是四通八達，成為不少上班族或學生的通勤首選，日前有網友表示，目前台灣僅有雙北和高雄有捷運設施，台中、台南也在規劃興建中，因此他好奇「全台各地是不是都想蓋捷運」，貼文立刻掀起討論。

原PO在PTT發文提及，新北、台北捷運開發已久，然後最近台中跟台南也有意建設捷運，增加地區基礎建設，改進城市基本機能，自己對台中不熟，但搭過當地公車覺得滿方便，「但是台南總感覺不太適合蓋捷運，反而把南科跟舊市區的連結道路修繕擴建會比較有效，請問有沒有台灣各地都想搞捷運的八卦？」

對此，網友紛紛留言表示，「身為台南人的我老實講，台南就算蓋捷運我還是會自己騎車」、「新竹大眾運輸超爛的，公車才幾條線，市長只會蓋公園」、「台南蓋捷運也沒人搭吧，騎車方便太多」、「新竹的車流量真的很令人煩躁」、「趕快蓋，除了台北其它地方交通都不方便」、「台南真的很需要捷運，市內交通真的很痛苦，也希望能有一條高架從市區到南科」、「公車跟捷運比較的話，我還真的是比較喜歡搭捷運」。

不過最多人點名「台中」最需要蓋捷運，「台中公車方便？你肯定不是台中人」、「台中公車方便，原來是來自未來的朋友」、「說台中方便的是本來就住在公車多的地方吧！」、「台中公車方便？你一定沒去舊台中市區以外地區」、「台中的公車時間比較短，尖峰時段要等很久，而且常常班班爆滿」、「台中觀光客多，竟然沒有捷運」、「台中捷運太晚蓋了，早就該動工的」。

事實上，台中第一條捷運綠線，穩定性測試第7天末班車在（12日）凌晨0時35分駛達高鐵台中站，宣告初勘前須完成的連續7天穩定性測試成功過關，年底通車目標再下一城。