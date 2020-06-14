快訊

王浩宇收子彈案…信從內湖寄出 警過濾45支局上萬信件

今年將二度入梅？ 氣象局：台灣出梅平均落在6月中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三次結帳付「1672個1塊」！ 外送員1招反擊：祝妳用餐愉快

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員多次遇到同位顧客拿1元結帳，最後決定出招反擊。外送示意圖／聯合報系資料照片
外送員多次遇到同位顧客拿1元結帳，最後決定出招反擊。外送示意圖／聯合報系資料照片

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，也會碰到千奇百怪的送餐狀況。日前有名外送員多次遇到同位女顧客拿「1元」結帳，累積下來已收到1672個硬幣，為了消除心中的怒火，他決定出招反擊，網友看完全笑瘋直呼「標準的冤家路窄」。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文寫道，自己跟這名女顧客很有緣，每次都會接到她的訂單，但怪的是對方都拿「上百個1塊錢」結帳，誇張行徑讓他相當傻眼。原PO透露前2次送餐過程，「一月份我送餐爬四樓給妳，結果妳包了一包503塊，全部1塊硬幣給我，三月份又接到妳的單，妳又裝了一袋720塊的1元硬幣。」

更巧的是，昨（13日）又接到該名顧客的訂單，一個大披薩加大瓶可樂，但依照往常經驗，「我知道妳一定又要拿1塊錢給我，果不其然又是449個1塊」，有趣的是，原PO早就想出對策反擊「妳的可樂我從1樓搖到4樓，君子報仇三次不晚，祝妳用餐愉快」。

貼文曝光後，吸引1.9萬人笑翻留言，「這是我看過外送文最喜歡一篇」、「真是冤家，一直接到同個人的單」、「從1樓搖到4樓，好嗨啊！」、「愛情來的好突然，她暗示你想在一塊」、「我想看她開可樂」、「其實你不懂她的苦心，她這麼做不就讓你深深的記著她」、「你有沒有問過她家是不是在經營許願池」、「想到畫面莫名感到療癒」。

外送員 爆怨公社

延伸閱讀

拉麵放什麼最多餘？ 網友指「1配料」會放都地雷

他喊荔枝「要吃公的」網疑惑 真相曝光眾人笑：有道理

送餐到台北島！顧客要求划船渡河 網笑：天龍國陶淵明？

鍋貼配什麼最讚？ 網友點名這一樣：無可取代

相關新聞

洗冷凍虎蝦驚現「藍水」急求助 專家解釋：問題出在蝦血

蝦肉經常出現在料理中，但處理食材的過程大家又知多少？有網友日前清洗一包冷凍虎蝦時，發現清水竟變成藍色，於是拍照上傳到facebook，急問「能吃嗎？」，一票網友看過照片後亦感震驚，紛紛表示過去洗蝦時有相同情況，擔心是否吃到壞東西。

他自製裸裝版悠遊卡「整張溶解」失敗 網曝：線圈換掉還可用

PS4手把造型悠遊卡近期被民眾瘋狂預購，目前預計取貨時間已經排到明年，可見其熱銷程度。有網友近期在臉書社團發文分享，表示自己拿了消光水將悠遊卡溶到整張消失，自製了一個裸裝版的悠遊卡，未料將成品拿去感應後卻失敗，讓他相當失望，不過貼文一出後，網友紛紛留言透露解決方法，叫原PO將線圈重新更換就可以使用。

省錢該辦好市多會員還是去全聯？ 專業網友出面分析

台灣連鎖超市相當多樣，一般民眾最常去的就是「全聯」或「好市多（Costco）」，然而兩家超市都有各自的特色，全聯商品價格實惠、選擇又相當多樣，好市多則是主打家庭號份量，更時常推出許多特色商品，引發民眾瘋搶，但究竟哪家的優惠更為實惠呢？對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己已經快要20年沒踏入好市多了，對好市多的印象只剩下烤雞、千層麵等熱食，加上又剛好看到好市多的年費優惠，因此他就好奇的詢問廣大網友「省錢該辦Costco會員還是去全聯？」

三次結帳付「1672個1塊」！ 外送員1招反擊：祝妳用餐愉快

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，也會碰到千奇百怪的送餐狀況。日前有名外送員多次遇到同位女顧客拿「1元」結帳，累積下來已收到1672個硬幣，為了消除心中的怒火，他決定出招反擊，網友看完全笑瘋直呼「標準的冤家路窄」。

鍋貼配什麼最讚？ 網友點名這一樣：無可取代

台灣素有「美食王國」的稱號，其中鍋貼是不少人喜愛的美食之一，除了食用方便外，口味也不斷推陳出新，這讓一名網友好奇「吃鍋貼配什麼飲料最讚」，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「絕妙搭配」，直呼「少了它怎麼行」。

鹹酥雞店竟可以直接買青菜讓她超驚訝 過來人曝：買過九層塔

現代人吃三餐為求方便，幾乎都會使用外送平台來點餐，或是直接買冷凍食品回家烹調，就是為了省去出門買飯的時間。不過日前卻有一名女網友在《 Dcard 》上PO文提到，近日她晚餐在家煮水餃解決，但想到都沒有吃到青菜，覺得營養不夠均衡，因此決定到鹹酥雞店買一份青菜，沒想到竟意外發現鹹酥雞店可以買到「整包洗切好的花椰菜」，對此她就好奇的詢問廣大網友「不曉得有沒有人也這樣買過？」

眼睛不舒服竟拉出「一根頭髮」網驚嚇：以為是鬼片情節

有時候眼睫毛會掉到眼球內，就會使眼睛不適，這時民眾可以拿消毒過後的棉花棒沾眼白部分黏出毛髮，避免用手指觸碰，造成刮傷或感染。有位女網友近期發文分享，她說自己這幾天眼睛一直不舒服，看到眼皮內有一根毛髮，嘗試將它取出來，結果越拉越長，發現這根其實是頭髮，對此許多網友被原PO的經歷嚇到，表示這根本是鬼片才會出現的情節。

早餐店老闆外送多留一行字給建議 網笑翻：清理腸胃剛好

許多人去早餐店點早餐，少不了一杯飲料，而網友們一致認為早餐店內的冰奶茶是最容易使腸胃蠕動的飲料。有網友近期發文分享，表示她表示自己叫外送時點了一家早餐店的餐點和飲料，未料收到餐點後卻發現早餐店老闆在明細多寫了一行字，而貼文一曝光後，許多網友紛紛留言，直呼老闆是想要原PO腸胃清理一下。

在台生活外國人嫌惡機車文化嗎？網友：老外真正討厭的是這點

台灣的機車密度高居世界第一，2300萬的人口就有1500萬台機車，幾乎可說是一人一台，這在西方國家是少見的風景。有網友提出疑問，在台灣居住的外國人會不會覺得機車文化很落後，卻還是為了方便照騎？

爆青筋、神情呆滯…新娘看婚攝照片超崩潰 店家：拍攝很主觀

結婚乃人生大事，每對新人都希望留下美好回憶。不過一對新人月前舉行婚禮後，看到婚攝公司寄來的照片卻笑不出，由接新娘到向父母敬茶，以至婚禮儀式的照片，不是抓錯重點，就是捕捉新娘齜牙咧嘴的瞬間，甚至出現毫無美感、不甚吉利的黑白照。新娘事後透過友人在網上發文力數婚攝公司不是，從公開的對話截圖顯示，新娘更曾要求對方退款，店家卻直言「拍攝本來就是一個很主觀的東西」，認為照片沒問題。

NCC認證智慧定位錶自燃 媽嚇怕：再也不敢給孩子用

使用電子產品時真的要小心，尤其像耳機、手錶等戴在身上的物品，一但爆炸或燃燒後果將不堪設想。有一位媽媽在「爆料公社」上爆料買給兒子使用的「智慧定位錶」竟自燃，幸好當時放在桌上，才沒有傷及孩童。

農會當櫃員很俗氣？內行人秒打臉：傻傻的 完勝大銀行

台灣各地皆設有農會，除了協助推廣農產品外，其實也負責金融及保險業務，這讓一名網友好奇「農會當櫃員算金融業嗎」，問題一出立刻掀起討論，更有人直言「傻傻的，農會上班勝於大銀行啊！」。

熱門新聞

他自製裸裝版悠遊卡「整張溶解」失敗 網曝：線圈換掉還可用

眼睛不舒服竟拉出「一根頭髮」網驚嚇：以為是鬼片情節

洗冷凍虎蝦驚現「藍水」急求助 專家解釋：問題出在蝦血

她問全聯這款真空包裝茶葉蛋好吃嗎？ 網友大推：回購好幾次

鹹酥雞店竟可以直接買青菜讓她超驚訝 過來人曝：買過九層塔

三次結帳付「1672個1塊」！ 外送員1招反擊：祝妳用餐愉快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。