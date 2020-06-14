三次結帳付「1672個1塊」！ 外送員1招反擊：祝妳用餐愉快

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，也會碰到千奇百怪的送餐狀況。日前有名外送員多次遇到同位女顧客拿「1元」結帳，累積下來已收到1672個硬幣，為了消除心中的怒火，他決定出招反擊，網友看完全笑瘋直呼「標準的冤家路窄」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，自己跟這名女顧客很有緣，每次都會接到她的訂單，但怪的是對方都拿「上百個1塊錢」結帳，誇張行徑讓他相當傻眼。原PO透露前2次送餐過程，「一月份我送餐爬四樓給妳，結果妳包了一包503塊，全部1塊硬幣給我，三月份又接到妳的單，妳又裝了一袋720塊的1元硬幣。」

更巧的是，昨（13日）又接到該名顧客的訂單，一個大披薩加大瓶可樂，但依照往常經驗，「我知道妳一定又要拿1塊錢給我，果不其然又是449個1塊」，有趣的是，原PO早就想出對策反擊「妳的可樂我從1樓搖到4樓，君子報仇三次不晚，祝妳用餐愉快」。

貼文曝光後，吸引1.9萬人笑翻留言，「這是我看過外送文最喜歡一篇」、「真是冤家，一直接到同個人的單」、「從1樓搖到4樓，好嗨啊！」、「愛情來的好突然，她暗示你想在一塊」、「我想看她開可樂」、「其實你不懂她的苦心，她這麼做不就讓你深深的記著她」、「你有沒有問過她家是不是在經營許願池」、「想到畫面莫名感到療癒」。