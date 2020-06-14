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鍋貼配什麼最讚？ 網友點名這一樣：無可取代
台灣素有「美食王國」的稱號，其中鍋貼是不少人喜愛的美食之一，除了食用方便外，口味也不斷推陳出新，這讓一名網友好奇「吃鍋貼配什麼飲料最讚」，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「絕妙搭配」，直呼「少了它怎麼行」。
原PO在PTT發文提及，這天買了鍋貼來當晚餐，想說順便買飲料一起配著吃，但不知該如何選擇，因此上網詢問「有什麼飲料跟鍋貼很合的？」貼文曝光後，多數網友一致選擇「豆漿」，「唯一正解豆漿」、「豆漿+1」、「豆漿標配」、「冰無糖豆漿」、「豆漿啊！怎麼可以沒有豆漿」、「八方的話一定配豆漿」、「豆漿萬歲！搭在一起簡直無敵」。
另外也有人推薦不同飲品，「茶類，可以解個膩」、「鮮奶鐵觀音，解膩又滿足」、「酸辣湯」、「酸辣湯和豆漿的組合」、「紅茶，鍋貼真的太膩」、「蜂蜜檸檬」、「紅茶、冬瓜茶、奶茶」、「珍珠奶茶」。
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