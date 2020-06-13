聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗冷凍虎蝦驚現「藍水」急求助 專家解釋：問題出在蝦血
蝦肉經常出現在料理中，但處理食材的過程大家又知多少？有網友日前清洗一包冷凍虎蝦時，發現清水竟變成藍色，於是拍照上傳到facebook，急問「能吃嗎？」，一票網友看過照片後亦感震驚，紛紛表示過去洗蝦時有相同情況，擔心是否吃到壞東西。
該網友日前在FB社團「今晚煮乜好」發文，稱自己清洗一包從越南進口的冷凍虎蝦後，看到水變成藍色，擔心是否能食用。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影接受《香港01》訪問時表示，由於蝦的血液含血藍蛋白（Hemocyanin），成分中含銅離子，遇氧氣後會出現淺藍色；猶如牛肉解凍後也出現淺紅色，皆因當中血紅蛋白含鐵質，故呈微紅色。
香港魚類學會會長莊棣華亦向《香港01》指出，甲殼動物（蝦、蟹）和軟體動物（蜆、螺、章魚、烏賊）等無脊椎動物同屬血藍蛋白，洗蝦水呈淺藍色乃正常現象。他提醒一旦蝦肉發黑或太軟，即表示蝦已被擺放一段時間，不太新鮮和容易變壞。
另外，由於水產肉類吸收水分速度快，肉較容易變質，莊棣華建議市民避免直接用水沖洗，確保水產保持新鮮。
延伸閱讀：
外傭姐姐電話跌落馬桶 竟直接放落全新米包吸乾 僱主：激到暈低
【附清洗教學】驚嚇！一棵西蘭花挑出35條蟲 網民：不敢再吃 ！
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言