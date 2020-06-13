洗冷凍虎蝦驚現「藍水」急求助 專家解釋：問題出在蝦血

蝦肉經常出現在料理中，但處理食材的過程大家又知多少？有網友日前清洗一包冷凍虎蝦時，發現清水竟變成藍色，於是拍照上傳到facebook，急問「能吃嗎？」，一票網友看過照片後亦感震驚，紛紛表示過去洗蝦時有相同情況，擔心是否吃到壞東西。

該網友日前在FB社團「今晚煮乜好」發文，稱自己清洗一包從越南進口的冷凍虎蝦後，看到水變成藍色，擔心是否能食用。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影接受《香港01》訪問時表示，由於蝦的血液含血藍蛋白（Hemocyanin），成分中含銅離子，遇氧氣後會出現淺藍色；猶如牛肉解凍後也出現淺紅色，皆因當中血紅蛋白含鐵質，故呈微紅色。

香港魚類學會會長莊棣華亦向《香港01》指出，甲殼動物（蝦、蟹）和軟體動物（蜆、螺、章魚、烏賊）等無脊椎動物同屬血藍蛋白，洗蝦水呈淺藍色乃正常現象。他提醒一旦蝦肉發黑或太軟，即表示蝦已被擺放一段時間，不太新鮮和容易變壞。

另外，由於水產肉類吸收水分速度快，肉較容易變質，莊棣華建議市民避免直接用水沖洗，確保水產保持新鮮。

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文章授權轉載自《香港01》