他自製裸裝版悠遊卡「整張溶解」失敗 網曝：線圈換掉還可用

PS4手把造型悠遊卡近期被民眾瘋狂預購，目前預計取貨時間已經排到明年，可見其熱銷程度。有網友近期在臉書社團發文分享，表示自己拿了消光水將悠遊卡溶到整張消失，自製了一個裸裝版的悠遊卡，未料將成品拿去感應後卻失敗，讓他相當失望，不過貼文一出後，網友紛紛留言透露解決方法，叫原PO將線圈重新更換就可以使用。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，他說「我真的想來拷貝一下捷運公司，既然PS4不夠賣，何不乾脆賣裸裝版，讓人家自己DIY呢，看到很多人都自己製作，一時失心瘋也來試看看」，原PO拿消光水浸泡整張悠遊卡，最後將僅剩的線圈和晶片拿去感應，結果卻失敗了，令他失望說道「嚴重的打擊我的信心，我哭一下」。

溶解後只剩下線圈和晶片。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」

貼文一出後，許多網友紛紛留言，表示「連卡片都能打汁」、「為什麼不直接買線圈晶片組」、「這到底是什麼實驗」、「網路上就有現成的」、「蝦皮有賣線圈晶片，買回來就可以直接用囉」、「好帥 我也要買一張來玩」。

不過有不少人認為原PO的悠遊卡還能恢復，「感應線圈換一下就能使用」、「晶片應該是沒壞啦，可是線圈可能出問題了」、「去買漆包線整個線圈不要，自己繞再焊回晶片即可」、「晶片沒壞，自己去電子材料行買漆包線繞，大約100公分或50公分就可以了」。